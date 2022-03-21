Sarıkamış'ta İranlı turistlerin Nevruz kutlaması kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıkamış'ta İranlı turistlerin Nevruz kutlaması kamerada

İhlas Haber Ajansı - Alper Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:

Sarıkamış'ta İranlı turistlerin Nevruz kutlaması kameradaKARS İranlı turistler Nevruz'u Sarıkamış'ta kutladı.

Sarıkamış'ta İranlı turistlerin Nevruz kutlaması kamerada

KARS İranlı turistler Nevruz'u Sarıkamış'ta kutladı. İranları turistler renkli Nevruz kutlaması kameralara yansıdı. Kendilerinden geçen İranlı turistler gönüllerince eğlendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine turist kafilesi olarak gelen İranlı ve Azerbaycanlı turistler Nevruz Bayramı kutlamak için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde bir araya geldi.İranlı turistler daha sonra müzikler eşliğinde Nevruz Bayramı'nı kutladılar. İranlı turistlerin Nevruz kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.

Sarıkamış'ta İranlı turistlerin Nevruz kutlaması kamerada

Sarıkamış'ta İranlı turistlerin Nevruz kutlaması kamerada

Sarıkamış'ta İranlı turistlerin Nevruz kutlaması kamerada

İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Güncel

Magazin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title