Sarıkamış'ta iki gündür süren sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı

Sarıkamış'ta iki gündür süren sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıkamış ilçesinde iki gündür devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ve Sarıkamış'la Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi sınırındaki 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı'nın zirveleri beyaza büründü.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
İlçede iki gündür devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları'nın ve Sarıkamış'la Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi sınırındaki 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı'nın zirveleri beyaza büründü.
Kaynak: AA