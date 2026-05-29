Kars'ta hafif ticari aracın çarptığı domuz telef oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı domuz telef oldu.

Kadir Yıldız idaresindeki 06 EAB 315 plakalı hafif ticari araç, ilçe girişindeki Karayolları Şefliği binası yakınlarında yola aniden çıkan domuza çarptı.

Kazada domuz telef olurken, araçta da hasar oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Telef olan domuz yoldan kaldırıldı, trafik ekipleri, sürücülere yaban hayvanları konusunda uyarıda bulundu.