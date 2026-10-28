Sarıkamış'ta bozayı ve iki yavrusu gece İnönü Mahallesi'nde çöp konteynerini devirdi

Sarıkamış'ta bozayı ve iki yavrusu gece İnönü Mahallesi'nde çöp konteynerini devirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıkamış'ta kış uykusu öncesi yiyecek arayan bozayılar, ormanlık alana yakın mahallelere inmeye başladı. İnönü Mahallesi'ne gece gelen bozayı ve iki yavrusu, sokaklardaki çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradıktan sonra ormanlık alana döndü.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayılar, yiyecek arayışı için mahalleye indi.
Sarıkamış'ta yiyecek bulmak için ormanlık alana yakın mahallelere inen ayılar, kış uykusu öncesi daha sık görülmeye başladı.
Sarıçam ormanlarına yakın İnönü Mahallesi'ne gece gelen bozayı ve iki yavrusu sokaklardaki çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı.
İki farklı yerde çöpten beslenen bozayılar, bir süre sonra ormanlık alana geri döndü.
Kaynak: AA