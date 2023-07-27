Sarıkamış'ta bir ev yanarak kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yukarı Sarıkamış mahallesinde meydana geldi.

- Sarıkamış'ta bir ev yanarak kül oldu

KARS - Sarıkamış'ta bir ev yanarak kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalsiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yukarı Sarıkamış mahallesinde meydana geldi. Bir vatandaşın evinin çatısında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Evin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye biildirdi.

Olay yerine gelen Sarıkamış Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yanan eve müdahale etti. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kullanılamaz hale gelen evde yangının neden çıktığı bilinmezken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.