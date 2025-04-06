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Sarıkamış'ta Angutlar Eşleriyle Görüntülendi

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Baharın gelmesiyle birlikte göçmen kuşlar Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelmeye başladı. Angutlar eşleriyle birlikte sulak alanlarda görüntülenirken, bölgedeki doğal yaşamın zenginliği de gözler önüne serildi. Dron ile çekilen görüntülerde, angutların yiyecek arayışı ve yuva yapma hazırlıkları dikkat çekti.

Sarıkamış'ta angutlar eşleriyle görüntülendi

KARS - Havaların ısınmasıyla birlikte göçmen kuşlar da Kars'a gelmeye başladı. Sarıkamış'ta sulak alana gelen angutlar, eşleriyle birlikte gölette yiyecek ararken dron ile görüntülendi.

Baharın gelmesiyle birlikte doğa da canlandı. Karların erimesiyle oluşan sulak alanlar, göçmen kuşların uğrak noktası haline geldi. Yuvalarını kurmak ve yavrularını büyütmek için Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen angutlar, eşleriyle birlikte kameralara yansıdı. Sarıkamış'ta sulak alanlarda kuş sesleriyle yankılanırken, angutların eşleriyle birlikte görülmesi ise bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini ve ekosistemin sağlıklı işleyişini gözler önüne serdi. Dron ile görüntülenen angutlar, renkli görüntüler ortaya çıkardı. Bir süre yiyecek arayan angutlar, daha sonra yuvalarının yolunu tuttu.

Öte yandan, sarıçam ağaçlarıyla ünlü Sarıkamış'ta dronla görüntülenen karlı dağlar da kartpostallık görüntüleri aratmadı.

Sarıkamış'ta Angutlar Eşleriyle Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET SEFA ÇETİNKAYA - Güncel
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