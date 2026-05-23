Haberler

Sarıkamış'ın yüksek kesimleri yağışların ardından rengarenk tonlara büründü

Sarıkamış'ın yüksek kesimleri yağışların ardından rengarenk tonlara büründü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde günlerdir süren sağanak yağışlar ve karların erimesiyle doğa rengarenk tonlara büründü. Hançerli ve Acısu bölgesindeki dereler, menderesler ve Keklik Şelalesi dronla görüntülendi. Çiğdem, mor kardelen, su nergisi ve lalelerle doğa canlandı.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinin 2 bin 200 rakımlı doğası, yağışların ardından dronla görüntülendi.

İlçede günlerdir etkili olan sağanakla, doğa rengarenk tonlara büründü.

Hançerli ve Acısu bölgesindeki dereler ve menderesler dronla görüntülendi.

Uzun zamandır aralıklarla yağan yağmurlar ve karların erimesiyle Keklik Şelalesi ve küçük şelaleler daha coşkun akmaya başladı.

Yağışların ardından çiğdemler, mor kardelenler, su nergisi, lale ve rengarenk açan çiçeklerle doğa canlandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
YSK'dan 'Yerel seçim iptal edilsin' başvurusuna ret

Yerel seçimler iptal mi ediliyor? İtirazı görüşen YSK, kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alperen Şengün'e canlı yayında çirkin saldırı

Alperen'e canlı yayında çirkin saldırı
Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

Erdoğan ve Bahçeli'nin övdüğü liderden mutlak butlan tepkisi
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti

Ve korkulan oldu! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü

Son hali hayranlarını üzdü
Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim

Kupa sonrası söyledikleri güldürdü
Lens'ten Fransa Kupası'nda tarihi şampiyonluk

120 sene sonra kupa geldi, ortalık yandı