Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeyhdavutlar Mahallesi'nde yaşayan Y.T'nin evinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı.
Baskın düzenleyen ekipler evde 352 gram esrar ile 44 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli Y.T. sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA