Haberler

Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeyhdavutlar Mahallesi'nde yaşayan Y.T'nin evinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı.

Baskın düzenleyen ekipler evde 352 gram esrar ile 44 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.T. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA
Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti

Aşk-ı Memnu dizisinin unutulmaz karakteriydi! Hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Forma giymekte zorlanıyorlardı! Galatasaray'da iki ayrılık birden

Galatasaray'da iki ayrılık birden gerçekleşiyor
Fenerbahçe'den orta sahaya iki bomba transfer

Orta sahaya iki bomba transfer
SPK, 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası görev alacak

131 fonun tasfiye süreci belli oldu! İki dev banka harekete geçiyor
Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna

Eski halinden eser yok! İlk bakışta tanımayabilirsiniz

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik görevlendirmeler: 11 başkanlığa yeni isimler atandı

Emniyetin A takımı da yenilendi: 11 birimin başına yeni isim
Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor

Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor
2. Lig ekibi Torreense'den Avrupa Ligi'nde tarihi zafer

2. Lig ekibinden UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi zafer