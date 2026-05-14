Manisa'da bariyere çarpan motosikletteki gençlerden biri öldü, biri yaralandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir motosikletin bariyere çarpması sonucu 24 yaşındaki Fatih A. hastanede hayatını kaybederken, sürücü Muhammetcan C. yaralandı.
Alaşehir yönüne ilerleyen Muhammetcan C'nin (19) kullandığı 09 ALY 168 plakalı motosiklet, Selimiye Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.
Yaralanan sürücü ile motosikletteki Fatih A. (24), Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fatih A, hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan