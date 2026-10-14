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Sarıgöl'de ev operasyonunda 798 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Sarıgöl'de ev operasyonunda 798 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ev aramalarında 798 uyuşturucu hap, 1 kurusıkı tabanca, 45 fişek ve 5 cep telefonu ele geçirildi; şüphelilerden 1'i tutuklanırken 2'si serbest bırakıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında C.B, C.U. ve M.C'nin evlerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 798 uyuşturucu hap, 1 kurusıkı tabanca, 45 kurusıkı tabanca fişeği ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

M.C. ve C.B. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. C.U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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