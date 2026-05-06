Haberler

Muğla'da otellerin personeli sahile yuva yapan caretta carettalar hakkında bilgilendirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Sarıgerme sahilinde, caretta carettaların yuva yapma dönemine hazırlık amacıyla otel personeline yönelik bilgilendirme yapıldı. Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından gerçekleştirilen eğitimde, kaplumbağaların korunmasına dair bilgiler verildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde her yıl binlerce deniz kaplumbağasına ev sahipliği yapan Sarıgerme sahiline yuva yapacak caretta carettalar için bölgedeki otellerin personeline bilgilendirme yapıldı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerince, bölgede bulunan otellerin personeline yönelik gerçekleştirilen bilgilendirmenin ardından sahilde koruma kafesleriyle uygulama gerçekleştirildi.

DEKAMER Proje Asistanı Biyolog Fatih Polat, DEKAMER olarak hem Dalyan İztuzu kumsalı hem de Dalaman Sarıgerme bölgesi kumsallarında kumsal izleme ve yuva kurma çalışmaları kapsamında hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Sarıgerme bölgesinde henüz kayıtlı bir yuva bulunmadığını belirten Polat, "Sezona hazırlık mahiyetinde turizm işletmelerindeki personele kaplumbağaların yuvalama alanı olarak kullandığı bölgelerde koruma ve tanıma eğitimi verdik. Bu işbirliği nadide canlıların korunmasına ve izlenmesine katkı sağlayacak." dedi.

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Golf Genel Müdürü Ümit Yaşar Atalay ise caretta carettaların üreme dönemleri ve korunmalarıyla ilgili bilgi aldıklarını kaydetti.

Programa, DEKAMER İztuzu Müdürü Erol Çalık, Arazi Koordinatörü Atakan Serin ve işletme personeli katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak

Trump'tan İran'a gözdağı: Tahran anlaşmayı kabul etmezse...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız öğrenciyi okul bahçesinde darp ettiler: Kafasını defalarca yere vurdu, 'yoruldum' deyip dinlendi

Kız öğrenciye feci darp: Kafasını yere vurdu, yoruldum deyip dinlendi
Venedik Bienali'nde tartışma yaratan görüntü: Bu sanat mı?

İzleyen herkes aynı soruyu soruyor!
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü

Biletler 40 dakikada bitti, fahiş fiyattan karaborsaya düştü
'‘Oh be’ dedirtecek aday' Ali Babacan mı? Kendisine soruldu, verdiği cevap manidar

"‘Oh be’ dedirtecek aday" Ali Babacan mı? Kendisine soruldu
Kız öğrenciyi okul bahçesinde darp ettiler: Kafasını defalarca yere vurdu, 'yoruldum' deyip dinlendi

Kız öğrenciye feci darp: Kafasını yere vurdu, yoruldum deyip dinlendi
Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere 'sopa cezası' getirildi

Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor

İsrail'de YILDIRIMHAN korkusu! Sorulan soru her şeyi özetliyor