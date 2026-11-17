(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Sözcü Tv'ye yönelik operasyona ilişkin, "Gazetecilerin özgürce çalışabilmesi ve eleştirel habercilik yapabilmesi demokrasinin gereğidir. Bu karara karşı Sözcü'nün basın emekçilerinin yanındayız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sabaha karşı Sözcü TV'ye düzenlenen operasyon ve Sözcü'nün televizyon kanalına ve internet sitesine kayyım atanması, halkın haber alma hakkına açık bir müdahaledir. Kişiler hakkında yürütülen bir soruşturma, bir haber merkezinin yayın bağımsızlığına müdahalenin gerekçesi olamaz. Gazetecilerin özgürce çalışabilmesi ve eleştirel habercilik yapabilmesi demokrasinin gereğidir. Bu karara karşı Sözcü'nün basın emekçilerinin yanındayız."

Kaynak: ANKA