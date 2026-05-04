"Sarı Zarflar" Oscar Aday Adayı

(İSTANBUL) - Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin (AMPAS) yeni kurallarıyla birlikte, Berlinale'de Altın Ayı kazanan İlker Çatak imzalı Sarı Zarflar, Almanya adına adaylığı beklemeden Oscar'da aday adayı statüsü kazanarak 2027 yarışına dahil oldu.

"Sarı Zarflar" için Oscar yarışı resmen başladı. Berlinale'de kazandığı Altın Ayı'nın ardından film, Akademi'nin yeni düzenlemesi sayesinde herhangi bir ön eleme ya da ülke onayı beklemeksizin En İyi Uluslararası Film kategorisinde aday adayı statüsü kazandı. Böylece "Sarı Zarflar", Almanya'nın resmi tercihi henüz açıklanmadan yarışa dahil olan yapımlardan biri haline geldi."

AMPAS'ın 99. Akademi Ödülleri öncesinde duyurduğu yeni kurallar, uluslararası film kategorisinde köklü değişimi beraberinde getirdi. Yeni düzenlemeye göre Berlin, Cannes, Venedik, Sundance, Toronto ve Busan gibi büyük festivallerde ana ödülü kazanan İngilizce dışındaki yapımlar, artık ülkelerinin resmi adaylığına ihtiyaç duymadan doğrudan Oscar yarışına katılabilecek. Bu değişiklik, yıllardır uygulanan "her ülke yalnızca bir film gönderir" sistemini önemli ölçüde esnetiyor.

Temsil artık filme ait

Yapılan değişiklik yalnızca başvuru süreciyle sınırlı değil. Akademi, ödülün temsil biçimini de yeniden tanımladı. Buna göre En İyi Uluslararası Film kategorisinde adaylık ve ödül artık ülkeye değil, doğrudan filme verilecek. Heykelciği de filmin yaratıcı ekibi adına yönetmen alacak. Bu durum, daha önce Öğretmenler Odası ile Oscar adaylığı elde eden Çatak'ın, bu kez "Sarı Zarflar" ile doğrudan filmin yaratıcısı olarak yarışmasının önünü açıyor.

Baskı, göç ve etik seçimler

Film, KHK ile ihraç edilen bir akademisyen ve tiyatrocu çiftin hayatına odaklanıyor. Ankara'da sahnelenen bir oyunun ardından hedef gösterilen Derya ve Aziz'in yaşamı bir gecede altüst olur. İşlerini ve evlerini kaybeden çift, kızları Ezgi ile birlikte İstanbul'a sığınmak zorunda kalır.

Hikaye, bu zorunlu göçün yarattığı kırılmalar üzerinden ilerlerken hayatta kalma mücadelesi ile vazgeçilmeyen değerler arasındaki gerilim giderek derinleşir. Çatak, bu gerilimi büyük dramatik çıkışlara yaslanmadan, gündelik hayatın içinden yükselen anlarla kurar.

"Sarı Zarflar", yalnızca bir aile hikayesi değil; baskı, dışlanma ve etik seçimler üzerine kurulu politik bir anlatı sunuyor. Yönetmenin sade ama etkili yaklaşımı, seyirciyi karakterlerle birlikte derin bir yüzleşmeye davet ediyor."

Oscar yolculuğuna doğrudan dahil olan film, Çatak'ın sinemasında ulaştığı olgunluk düzeyini de görünür kılıyor. "Öğretmenler Odası" ile yakaladığı uluslararası görünürlüğü daha yerleşik bir sinema diline dönüştüren yönetmen, "Sarı Zarflar" ile birlikte çağdaş Avrupa sinemasında kalıcı bir yer edinmeye bir adım daha yaklaşıyor.

Türkiye'de vizyonda olan film, festival başarısı ve Oscar süreciyle yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: ANKA