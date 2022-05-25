Sarı ve mor renkli çiçekler Erzurum ovalarını renklendirdi - Haberler

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Sarı ve mor renkli çiçekler Erzurum ovalarını renklendirdi

AA - İsmail Kaplan - Güncel
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Sarı ve mor renkli çiçekler Erzurum ovalarını renklendirdi

Doğu Anadolu'nun geniş ovalarına sahip illerinden olan Erzurum'da geç gelen baharla açan çiçekler meralarda renk cümbüşü oluşturdu.

Doğu Anadolu'nun geniş ovalarına sahip illerinden olan Erzurum'da geç gelen baharla açan çiçekler meralarda renk cümbüşü oluşturdu.

Kentte, ilkbaharda etkili olan yağmur sonrası, havaların ısınmasıyla doğa tüm renkleriyle kendini göstermeye başladı.

Yüksek karlı dağlarla çevrili ovalarda zirvelerde kış yaşanırken meralarda çiçekler açmaya başladı.

Çiçeklerin sarı ve mor tonları, akarsu ve mendereslerin geçtiği güzergahlarda masalsı güzellikler oluşturdu.

Özellikle Çat ilçesine bağlı meralarda açan çiçekler, köylülere güzel manzaralar sunuyor.

Yaylasuyu köyünde yaşayan Muhammet Polat, AA muhabirine, Erzurum'da doğanın en güzel zamanlarının yaşandığını ifade etti.

Rengarenk çiçekler arasında hayvanları otlatmanın çok keyifli olduğunu belirten Polat, şunları kaydetti:

"Uzun geçen bir kışın ardından doğada böyle güzellikleri görmek bizi çok mutlu ediyor, sanki o zorluktan sonra bunun mükafatını almışız gibi. Bir çok renkte çiçek var insan seyretmeye doyamıyor. Bu çiçekler bu mevsime has bundan sonra göremezsiniz. Kafa dinlemek doğada huzur bulmak isteyen herkese buraları gelip görmelerini tavsiye ederim."

AA / İsmail Kaplan - Güncel

Doğu Anadolu, Erzurum, Akarsu, Güncel, Haberler

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