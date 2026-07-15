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Kayalıklardan düşerek ölen teknisyen toprağa verildi

Kayalıklardan düşerek ölen teknisyen toprağa verildi
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Kütahya'da sarı kantaron bitkisi toplamak için çıktığı dağlık alanda kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden hastane teknikeri İsmail Çakır, köy mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA'da sarı kantaron bitkisi toplamak için çıktığı dağlık alanda kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden hastane teknikeri İsmail Çakır (51), toprağa verildi.

Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tekniker olarak görev yapan İsmail Çakır, önceki gün sarı kantaron bitkisi toplamak için Tavşanlı ilçesine bağlı Ovacık köyündeki kayalık bölgeye gitti. Çakır'ın eve dönmemesi üzerine yakınları kayıp ihbarında bulundu. Bölgede sevk edilen jandarma ve AFAD görevlilerinden oluşturulan arama kurtarma ekibi, Çakır'ı dün ölü olarak buldu. Kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlenen İsmail Çakır için Ovacık köyünde cenaze namazı kılındı. Çakır, daha sonra köy mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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