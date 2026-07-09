Sürücüsünün sarı ışıkta geçmek istediği hafif ticari araç, kaldırıma çıktı; yayalar tehlike atlattı

BURSA'da sürücüsünün sarı ışıkta geçmek istediği hafif ticari araç kaldırıma çıktı. Yolun karşısına geçmek için bekleyen yayalar aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda hafif ticari aracın sürücüsü sarı ışıkta geçmek için manevra yapınca direksiyon kontrolünü kaybetti. Yolun karşısına geçmek için bekleyen yayayalar, kaldırıma çıkan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, kırmızı ışıkta bekleyen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazanın ardından motosiklet sürücüsünün, yolun karşısına geçen yayalara şikayetçi olmak isteyip, istemediklerini sorduğu görüldü.

Motosiklet sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsünün arasında geçen konuşma da görüntülere yansıdı. Motosiklet sürücüsünün alkollü olup, olmadığını sorduğu hafif ticari araç sürücüsünün, sarı ışıkta geçebileceğini düşündüğünü ancak son anda motosikleti görünce manevra yaptığını söylediği duyuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı