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Sarhoş polis memuru, gözaltındaki 13 kişiyi serbest bıraktı

Sarhoş polis memuru, gözaltındaki 13 kişiyi serbest bıraktı
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Zambiya'nın başkenti Lusaka'da sarhoş bir polis memuru, karakolda gözaltında tutulan 13 şüpheliyi yılbaşı kutlamaları için serbest bıraktı. Polis memuru, diğer polis memurundan anahtarları zorla alarak gerçekleştirdiği bu eylem sonrası gözaltına alındı.

Güney Afrika ülkesi Zambiya'da sarhoş bir polis memuru, karakolda gözaltında tutulan 13 şüpheliyi, yılbaşı kutlamaları için serbest bıraktı.

Zambiya polisinden yapılan açıklamada, başkent Lusaka'daki bir polis karakolunda görevli olan Titus Phiri isimli polis memurunun, sarhoş haldeyken, gözaltında tutulan 13 şüpheliyi yılbaşı kutlamalarına katılmaları için serbest bıraktığı belirtildi. Açıklamada, Phiri'nin bu eylemi karakolda görevli bir diğer polis memurundan nezarethane hücrelerinin anahtarlarını zorla alarak gerçekleştirdiği kaydedildi.

13 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Phiri'nin olayın ardından gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada, polis memurunun serbest bıraktığı 13 kişinin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi. Bu kişilerin darp, hırsızlık ve gasp gibi suçlardan gözaltında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Ülger:

Oda bir şey mi? Burada ayık kafayla 127 suç dosyası olanı, 128. suç sonunda serbest bırakıyorlar.

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