Sarhoş polis memuru, gözaltındaki 13 kişiyi serbest bıraktı

Güney Afrika ülkesi Zambiya'da sarhoş bir polis memuru, karakolda gözaltında tutulan 13 şüpheliyi, yılbaşı kutlamaları için serbest bıraktı.

Zambiya polisinden yapılan açıklamada, başkent Lusaka'daki bir polis karakolunda görevli olan Titus Phiri isimli polis memurunun, sarhoş haldeyken, gözaltında tutulan 13 şüpheliyi yılbaşı kutlamalarına katılmaları için serbest bıraktığı belirtildi. Açıklamada, Phiri'nin bu eylemi karakolda görevli bir diğer polis memurundan nezarethane hücrelerinin anahtarlarını zorla alarak gerçekleştirdiği kaydedildi.

13 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Phiri'nin olayın ardından gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada, polis memurunun serbest bıraktığı 13 kişinin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi. Bu kişilerin darp, hırsızlık ve gasp gibi suçlardan gözaltında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.