Sardinya Adası'nda Artan Yangınlar: 600 Kişi Tahliye Edildi

İtalya'nın batısındaki Sardinya Adası'nda son günlerde artan yangınlarla mücadele sürerken, 600 kişinin bölgeden tahliyesine karar verildi. Adanın kuzeyinde yangınlardan en çok etkilenen Nuoro vilayetindeki Posada'da yetkililer, yaklaşık 600 kişi için tahliye emri verdi. Yangınların bazılarının kundaklama yoluyla çıkmış olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.