Sarayönü'nde Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi
Konya'nın Sarayönü ilçesinde gerçekleştirilen ortaokullar arası bilgi yarışmasında İsmail Kara Ortaokulu birinci oldu. Yarışmada dereceye giren okullara ödüller verildi.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde, bilgi yarışması gerçekleştirildi.
Sarayönü Belediyesi Ahmed Hüdai Konferans Salonu'nda düzenlenen ortaokullar arası bilgi yarışmasına ilçe protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Yarışmada, İsmail Kara Ortaokulu birinci, Mehmet Büyükyeğen Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Kurşunlu İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu.
Sarayönü Kaymakamı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü dereceye girenlere hediyelerini verdi. ???????