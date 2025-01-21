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Sarayönü'nde Aile İçi İletişim ve Sihirbazlık Gösterisi Etkinlikleri Düzenlendi

Sarayönü'nde Aile İçi İletişim ve Sihirbazlık Gösterisi Etkinlikleri Düzenlendi
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Konya'nın Sarayönü ilçesinde 'Aile İçi İletişimde Fıtrat Farklılıkları ve Sevgi Dili' etkinliği yapıldı. Programda eğitimci Sümeyra Bilgiç konuşurken, ayrıca öğrencilere yönelik sihirbazlık gösterisi düzenlendi. Öğrenci Zeynep Büşra Yalçın harçlıklarını bağışladı.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde "Aile İçi İletişimde Fıtrat Farklılıkları ve Sevgi Dili" etkinliği düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları tarafından Düğün Salonu'ndaki programa eğitimci ve klinik psikolog Sümeyra Bilgiç konuşmacı olarak katıldı.

Sunumun ardından program sona erdi.

Sarayönü'nde sihirbazlık gösterisi yapıldı

Sarayönü'nde öğrencilere karne hediyesi olarak sihirbazlık gösterisi düzenlendi.

Saraç Mahallesi Muhtarlığı tarafından düğün salonunda sihirbazlık gösterisi yapıldı, ikramda bulunuldu.

Muhtar Ömer Kara, bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti.

Harçlıklarını bağışladı

Sarayönü'nde ilkokul öğrencisi Zeynep Büşra Yalçın, harçlıklarını bağışladı.

Yalçın, bağışını sınıf öğretmeni eşliğinde İHH'nın Sarayönü temsilcisi Salman Öztürkçü'ye teslim etti.

Kaynak: AA / Oğuz Safa Yüzkat - Güncel
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