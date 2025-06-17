Sarayönü Kaymakamı Başarıları Kutladı

Sarayönü Kaymakamı Başarıları Kutladı
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Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, yarışmalarda dereceye giren öğrencilerle bir araya gelerek ödüllerini dağıttı. Öğrencilerin başarılarının kendisini çok mutlu ettiğini belirten Çakmak, eğitim camiasıyla sohbet etti.

Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, yarışmalarda dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahin Harmankaya, okul müdürleri, danışman öğretmenler, öğrenciler Çakmak'ı makamında ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Çakmak, ödülleri verdi.

Çakmak, gazetecilere, öğrencilerin başarılarının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak: AA / Oğuz Safa Yüzkat - Güncel
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