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Saraydüzü'nde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Saraydüzü'nde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Güncel Haberler

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından Saraydüzü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Kaymakam Tugay Kalkanlı, Belediye Başkanı Hasan Peker, diğer ilgililer ile depremzedeler katıldı.

Kalkanlı, şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek, sorun ve talepleri dinledi.

Depremzede vatandaşlarla da sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Kalkanlı, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Program, şehitler için edilen dua ile son buldu.

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Kaynak: AA / Şükrü Nural - Güncel

Kaymakamlık Saraydüzü Sinop Güncel Haberler

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