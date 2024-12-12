Saraydüzü'nde Şarampole Devrilen Otomobilde İki Yaralı
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Murat Balta yönetimindeki 67 SD 727 plakalı otomobil, Yenice köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile traktörde bulunan Sevde Nur Kaval Balta, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.