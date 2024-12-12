Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi

İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 115 zam geldi

 Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu

Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu

 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız

Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde

Tarihi an! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde

Saraydüzü'nde Şarampole Devrilen Otomobilde İki Yaralı

Saraydüzü'nde Şarampole Devrilen Otomobilde İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Murat Balta yönetimindeki 67 SD 727 plakalı otomobil, Yenice köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile traktörde bulunan Sevde Nur Kaval Balta, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
img

Bu sözleri Meclis'te kimse beklemiyordu
img

20 kadın sapıkların elinden böyle kurtarıldı
img

Anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 12 Aralık 2024! Başakşehir Heidenheim CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Başakşehir Heidenheim maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Malmö Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Malmö Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Malmö kalecisi Persson kaç yaşında? 12-13 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 12-13 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Rakka nerede, Rakka haritası ve konumu! TRT Spor canlı izle! BAŞAKŞEHİR HEİDENHEİM maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Malmö hangi ülkenin takımıdır, hangi ligde oynuyor? TRT 1 canlı maç izle! MALMÖ GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Malmö Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.