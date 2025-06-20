Saraydüzü'nde Barajda Yüzen Ayı Şaşkınlığa Sebep Oldu
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde bir grup amatör balıkçı, Boyabat Barajı'nda yüzen bir ayı görünce şaşırdı. Bu ilginç an cep telefonlarıyla kaydedildi.
SİNOP'un Saraydüzü ilçesinde barajda yüzen ayı, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Boyabat Barajı'na balık tutmak için tekneyle gelen amatör balıkçılar, barajda yüzen bir ayı görünce şaşkınlık yaşadı. Balıkçılar, bu anı cep telefonu ile görüntüleyerek paylaştı.
Haber: Esra AKSU/SİNOP,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel