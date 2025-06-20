Saraydüzü'nde Barajda Yüzen Ayı Şaşkınlığa Sebep Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde bir grup amatör balıkçı, Boyabat Barajı'nda yüzen bir ayı görünce şaşırdı. Bu ilginç an cep telefonlarıyla kaydedildi.

SİNOP'un Saraydüzü ilçesinde barajda yüzen ayı, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Boyabat Barajı'na balık tutmak için tekneyle gelen amatör balıkçılar, barajda yüzen bir ayı görünce şaşkınlık yaşadı. Balıkçılar, bu anı cep telefonu ile görüntüleyerek paylaştı.

Haber: Esra AKSU/SİNOP,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor

Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
16 Milyar hesap bilgisi çalındı, uzmanlardan şifre uyarısı

16 Milyar hesap bilgisi çalındı, uzmanlardan şifre uyarısı
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Real Madrid'in stadyumu günde 1 milyon dolar kazanıyor

Para pasıyorlar! İşte Santiago Bernabeu'nun günlük kazancı
Savaş devam ederken İsrail'in 'Öldürdük' dediği isim mesaj yayınladı

Öldü denilen kritik isimden İsrail'i şoke eden mesaj
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.