Saraydüzü'nde Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Kaymakam Fatih Rüştü Ünal başkanlığında düzenlenen toplantıda, olası afet ve acil durumlara karşı alınacak tedbirler ile kurumlar arası koordinasyon süreçleri ele alındı.
Kaymakam Fatih Rüştü Ünal başkanlığında Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede meydana gelebilecek olası afet ve acil durumlara karşı alınacak tedbirler, kurumlar arası koordinasyon süreçleri ve afet anında yürütülecek çalışmalar ele alındı.
Toplantıda ayrıca, olası afet durumlarında hızlı ve etkin müdahalenin sağlanabilmesi amacıyla yapılacak hazırlıklar değerlendirilerek karara bağlandı.
Kaynak: AA / Şükrü Nural