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Saraybosna Havalimanı Rekor Kırdı: Günlük 13.199 Yolcu

Saraybosna Havalimanı Rekor Kırdı: Günlük 13.199 Yolcu
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SARAYBOSNA, 5 Ağustos (Xinhua) -- Saraybosna Uluslararası Havalimanı, bir günde 13.199 yolcuya hizmet vererek açıldığı günden bu yana en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı.

SARAYBOSNA, 5 Ağustos (Xinhua) -- Saraybosna Uluslararası Havalimanı, bir günde 13.199 yolcuya hizmet vererek açıldığı günden bu yana en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı.

Yerel medya kuruluşu N1'in salı günkü haberine göre bu başarı, hava trafiğindeki istikrarlı artışın devam ettiği dönemde kaydedildi. Havalimanı yalnızca temmuz ayında 2.254 uçak seferiyle 284.301 yolcu ağırladı. Böylece temmuz, havalimanı tarihinin en yoğun ve en başarılı aylarından biri olarak kayda geçti.

Havalimanı yetkilileri, güçlü performansın 2026 boyunca sürdüğünü, Saraybosna'nın Bosna-Hersek'in önde gelen havacılık merkezi ve bölgenin en hızlı büyüyen havalimanlarından biri konumunu daha da pekiştirdiğini bildirdi.

Havalimanından yapılan açıklamada, "Temmuz başında 2026'nın 1 milyonuncu yolcusunu ağırlayarak yolcu trafiğindeki güçlü büyümeyi ve Saraybosna'nın hem turistik hem de ticari bir destinasyon olarak artan cazibesini teyit ettik" ifadesi kullanıldı.

Havalimanı Genel Müdür Vekili Dino Selimovic, elde edilen sonuçların Saraybosna'nın turistler, iş seyahati yapanlar ve bölge sakinleri nezdinde artan cazibesini yansıttığını belirterek, kentin giderek genişleyen Avrupa ve küresel destinasyon ağına bağlantılar sunduğunu ifade etti.

Selimovic, yaz seyahati sezonunun en yoğun döneminin ve kentin canlı kültürel programının ziyaretçi sayısını artırmayı sürdürmesiyle birlikte yolcu trafiğinin önümüzdeki haftalarda da güçlü seyrini korumasını beklediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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