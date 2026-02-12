Haberler

Saraybosna'da raydan çıkan tramvayın çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da raydan çıkan tramvay, durakta bekleyen yolculara çarptı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazanın olduğu güzergahı trafiğe kapattı.

Saraybosna'da Ilıca ile Başçarşı arasında sefer yapan tramvay, Ulusal Müze Durağı'na yaklaşırken henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

Raydan çıkarak kara yoluna savrulan tramvayın bulunduğu güzergah, polis ekiplerince araç trafiğine kapatıldı.

Saraybosna Kantonu İçişleri Bakanlığı, yerel medyaya yaptığı açıklamada, olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiğini, yolun trafiğe kapatılarak araçların alternatif güzergahlara yönlendirildiğini bildirdi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
