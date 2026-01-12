Haberler

Saraybosna'da, "Binyamin Netanyahu, aranıyor, savaş suçları ve soykırımdan" afişleri asıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, insan hakları aktivistleri tarafından asılan afişlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş suçları ve soykırım suçlamalarıyla aranıldığı belirtildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu için tutuklama emri çıkarmıştı. Afişler turistlerin yoğun olduğu bölgelerde dikkat çekti.

Saraybosna'daki, Başçarşı ve Ferhadiye caddeleri gibi özellikle yaya trafiğine açık ve turistlerin yoğun bulunduğu bölgelere asılan afişlere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Bir grup insan hakları aktivisti tarafından asılan afişlerde, Netanyahu'nun fotoğrafı yerleştirilerek üzerinde "Uluslararası Ceza Mahkemesi" yazısı yer alırken, alt kısımda da "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aranıyor, savaş suçları ve soykırımdan" ifadelerine yer verildi.

Birçok vatandaş ve turist, afişlerin fotoğrafını çekti.

Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" ötürü Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, mahkemenin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor.

Statünün 89. maddesi uyarınca, Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarınca tutuklanıp Lahey'deki mahkemeye teslim edilmesi gerekiyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı. Sivil altyapının da yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
