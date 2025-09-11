Saraybosna'da 'Mefkure' Sergisi Açıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Saraybosna İslam Birliği Meclisi işbirliğiyle tezhip sanatçısı Ebru Karahan Dalbaş'ın eserlerinden oluşan "Mefkure" isimli sergi açıldı.

Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde açılan sergiye Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Saraybosna İslam Birliği Meclisi Başimamı Abdulgafar Velic, YEE Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman'ın yanı sıra yerel yetkililer ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Hz. Muhammed'in doğum günü vesilesiyle geleneksel olarak yapılan "Selam ya Resulallah" etkinlikleri kapsamında düzenlenen serginin açılışında, Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Görevlisi İbrahim Cuşan tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahi seslendirildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç de Hz. Muhammed'in doğum günü vesilesiyle bilgi verdi.

Büyükelçi Emin Akseki de serginin açılmasından dolayı mutlu olduklarını ve bunun, iki ülke arasındaki ilişkiye katkı sağladığını söyledi.

"Gençlerimize tezhip sanatını bir nebze de olsa tanıtabilmek istedim"

Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karahan Dalbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sergisinin 16 eserden oluştuğunu belirtti.

Tezhip sanatının birçok tekniğini kullandığı sergisinde Anadolu'daki endemik çiçek türlerini de sanatına yansıttığını aktaran Dalbaş, "Gelenekli sanatlarımıza bir parça da olsa hizmet etmek, tezhip sanatını hocalarımızdan aldığımız dersle, özüne sadık kalarak taklit etmek ve gençlerimize tezhip sanatını bir nebze de olsa tanıtabilmek istedim." ifadelerini kullandı.

Dalbaş, eserleri hakkında sergiye katılan Türk ve Boşnak sanatseverlere bilgi verdi.