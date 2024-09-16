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Saraybosna'da 'Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı' Sergisi Açıldı

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yunus Emre Enstitüsü ve Saraybosna İslam Birliği Meclisi işbirliğiyle düzenlenen 'Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı' sergisinin açılışı yapıldı. Sergi, Hz. Muhammed'in doğum günü dolayısıyla 'Selam ya Resulallah' etkinlikleri kapsamında ziyarete açıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı" sergisinin açılışı yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Saraybosna İslam Birliği Meclisi işbirliğinde Bosna Hersek'te Hz. Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinlikleri kapsamında Ayşenur Genç'in Türk İslam cilt sanatını anlatan sergisi ziyarete açıldı.

Genç, AA muhabirine, çalışmalarında farklı teknikler kullandığını belirterek, sergisinin ilk kez Bosna Hersek'te açıldığını söyledi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu da sergiyi hazırlama sürecinin zor olduğunu ifade ederek, Bosna Hersek'teki "Selam ya Resulallah" etkinliğinin bir parçası oldukları için duydukları mutluluğu dile getirdi.

Saraybosna İslam Birliği Meclisi Başimam Yardımcısı Malik Sljivo ise etkinlik kapsamında çok sayıda program düzenleneceğini belirtti.

Serginin açılışına Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergi, 22 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel

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