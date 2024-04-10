Saraybosna'da Geleneksel Ramazan Bayramı Konseri Gerçekleştirildi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, bu yıl geleneksel Ramazan Bayramı konserinin 17'ncisi gerçekleştirildi.

Bosna Hersek İslam Birliği tarafından Saraybosna'daki Skenderija Kültür ve Spor Merkezi'nde bu yıl 17'ncisi düzenlenen geleneksel "Bayram geldi, rayiha doldu avlular" konserine halk büyük ilgi gösterdi.

Konsere katılanlar, seslendirilen ilahi ve kasidelerle Ramazan Bayramı'nın ilk gününü coşkuyla geçirme fırsatı buldu.

Türk Tasavvuf Müziği sanatçısı Sami Özer'in seslendirdiği ilahilerle büyük beğeni topladığı konserde, Mustafa Demirci, Kuzey Makedonya kökenli şarkıcı Burhan Şaban, Hamza İlahi Grubu, Boşnak sanatçı Naida Kraljic, Kenan Mackovic, Kenan Hasic ve İbrahim Bilcevic de sahne aldı.

Konserde ayrıca, Bosna Hersek'in geleneksel müziği sevdalinka ezgileri seslendirildi.

Konser biletlerden elde edilecek gelirin tamamının Filistin halkına yardım için kullanılacağı belirtildi.