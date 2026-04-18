Bosna Hersek'te İsrail'in esir aldığı Filistinlilerin serbest bırakılması için gösteri düzenlendi
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İsrail hapishanelerinde esir tutulan Filistinliler için destek gösterisi yapıldı. Katılımcılar, esirlerin serbest bırakılması için çağrılarda bulunarak, haklarının korunmasını talep etti.
Filistinli esirlerin serbest bırakılması için Saraybosna'da Öldürülen Çocuklar Anıtı önünde toplanan Bosna Hersekliler, esirlerin fotoğraflarını taşıdı.
Gösteriye katılanlar, Filistin ve Bosna Hersek bayrakları açarak İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli esirlerin temel insan haklarının korunması çağrısında bulundu.
Organizatörler, İsrail hapishanelerinde kadınlar ve çocuklar dahil esir tutulan Filistinlilerin zor koşullar altında olduğunu belirtti.
Katılımcılar, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına da tepki gösterdi.
Gösteriye, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gazeteciler, aktivistler ve Saraybosna'da bulunan turistler de katıldı.