Saraybosna'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Saraybosna'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Güncelleme:
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı durmak amacıyla bir destek yürüyüşü yapıldı. Katılımcılar, 'soykırımı durdurun' yazılı pankartlar taşıyarak, Filistin'i desteklediklerini ifade ettiler.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı durmak ve ablukayı delmek amacıyla alıkonulan Küresel Sumud Filosu'na destek için yürüdü.

Bosna Hersekliler, başkent Saraybosna'daki Başçarşı'da yer alan Sebil Çeşmesi önünde Filistin bayraklarıyla toplanarak, İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosuna destek gösterisi düzenledi.

Başçarşı'dan başlayarak Ferhadiye Caddesi istikametine doğru yürüyen gruptakiler, "soykırımı durdurun" ve "Gazze için özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı.

"İsrail terörizmi durdurulsun" sloganı atan grup, İsrail'e destek veren başta ABD olmak üzere diğer ülkelere de tepki gösterdi.

İsa'nın Kalbi Katedrali önünde yürüyüş sona ererken, İsrail tarafından esir tutulan Filistinlilere dikkat çekmek amacıyla temsili bir gösteri düzenlendi.

Filistin kefiyesi giymiş, elleri arkadan bağlı ve ağızları kapalı kişiler, Filistinlilerin yaşadıklarını simgelemeye çalıştı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
