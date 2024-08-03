Saraybosna'da Filistin'e Destek Protestosu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Protestoya katılanlar, Filistin'e destek vermek ve İsrail'i telin etmek amacıyla başkentteki tarihi Başçarşı Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan protestocular, "özgür Filistin", "özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" sloganları attı ve Gazze'de acil ateşkes talebinde bulundu.

Gösteride, "Soykırımı destekleyenler, onu yapanlar gibidir" yazılı bir pankart da açıldı.

Başçarşı'dan Ferhadiye Caddesi boyunca yürüyen göstericilere, şehirdeki turistler de destek verdi.