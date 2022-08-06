Saraybosna'da düzenlenen "Bentbasa Uçurum Dalışları" yoğun ilgi gördü Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 8'incisi düzenlenen "Bentbasa Uçurum Dalışları" gerçekleştirildi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 8'incisi düzenlenen "Bentbasa Uçurum Dalışları" gerçekleştirildi. SporTur Derneği organizatörlüğünde düzenlenen uçurum dalışlarına katılan Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağlı 12 sporcu, yüksek platformdan kendilerini Miljacka Nehri'nin soğuk sularına bıraktı. Yarışmacılar, dalışlara yoğun ilgi gösteren Saraybosnalılar ile şehirdeki turistlere görsel şölen yaşattı. Yarışmada birinciliği Bosna Hersekli Mustafa Saric, ikinciliği Karadağlı Evald Krnic, üçüncülüğü de Karadağlı Rade Scepanovic elde etti. Güncel AA / Bedrudin Brljavac Saraybosna Sırbistan Güncel Haberler

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