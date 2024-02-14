Saray ilçesinde kıyılmış tütün ve tabanca ele geçirildi
Saray ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 2 kilo 350 gram kıyılmış tütün ve 300 makaron ele geçirildi. Ayrıca Çerkezköy ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca bulundu.
Saray ilçesinde 2 kilo 350 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir iş yerinde arama yaptı.
Yapılan aramada 2 kilo 350 gram kıyılmış tütün ve 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
-Üst aramasında tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Çerkezköy ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde şüphe üzerine M.T'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasından bir ruhsatsız tabanca ve 11 tabanca fişeği ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
-Çerkezköy'de bir evde tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.T'nin evinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada, bir tabanca ve 40 tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.