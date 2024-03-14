Üye Girişi
Haberler

Saray ilçesinde gümrük kaçağı puro ele geçirildi

Güncelleme:

Saray ilçesinde bir işletmede yapılan aramada 152 gümrük kaçağı puro ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Saray ilçesinde bir işletmede 152 gümrük kaçağı puro ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir işletmede gümrük kaçağı puro satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler işletmede yaptığı aramada 152 gümrük kaçağı puro ele geçirdi.

Olayla ilgili A.F.Ö. hakkında adli işlem yapıldı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarca Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği L.K'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Muratlı ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırkkepenekli Mahallesi'nde M.K'nın kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 7 gram esrar ile 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Saray Güvenlik Uyuşturucu Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mustafa Kara kimdir? MHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mustafa Kara kaç yaşında, nereli? Yasemin Soydan kimdir? Memleket Partisi Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı Yasemin Soydan kaç yaşında, nereli? Akif Bayar kimdir? AK Parti Denizli- Bozkurt Belediye Başkan adayı Akif Bayar kaç yaşında, nereli? Mehmet Önder Mutlu kimdir? CHP Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı Mehmet Önder Mutlu kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Genç kimdir? MHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Genç kaç yaşında, nereli? İbrahim Ömer Reyhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Kepez Belediye Başkan adayı İbrahim Ömer Reyhan kaç yaşında, nereli? Şadi Aktaş kimdir? CHP Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı Şadi Aktaş kaç yaşında, nereli? Nazan Bozan kimdir? Memleket Partisi Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Nazan Bozan kaç yaşında, nereli? Yusuf Gülsever kimdir? AK Parti Denizli- Baklan Belediye Başkan adayı Yusuf Gülsever kaç yaşında, nereli? Dursun Satıcı kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Kemer Belediye Başkan adayı Dursun Satıcı kaç yaşında, nereli? Mustafa Çetinkaya kimdir? MHP Mersin Bozyazı Belediye Başkan Adayı Mustafa Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Gürcan Güven kimdir? AK Parti Denizli- Çivril Belediye Başkan adayı Gürcan Güven kaç yaşında, nereli? Erkan Aydın kimdir? CHP Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın kaç yaşında, nereli? Ahmet Necati Özbaş kimdir? AK Parti Denizli- Sarayköy Belediye Başkan adayı Ahmet Necati Özbaş kaç yaşında, nereli? Şaban Çetin Çoklar kimdir? CHP Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Şaban Çetin Çoklar kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title