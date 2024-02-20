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Saray ilçesinde gümrük kaçağı puro ele geçirildi

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Saray ilçesinde bir iş yerinde yapılan operasyonda 528 adet gümrük kaçağı puro ele geçirildi. İşletme sahibine idari para cezası uygulandı.

Saray ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı 528 puro ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik Güngörmez Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Aramalarda 528 puro ele geçirildi.

İşletme sahibine 16 bin 687 lira idari para cezası uygulandı.

Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkgücü Mahallesi'nde şüphe üzerine V.Ü'yü durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kapaklı'da uyuşturucu ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarca Mahallesi'nde uygulama sırasında D.K'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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