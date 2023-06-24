Saray'da silahlı kavga: 5 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki grup arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. İstanbul Caddesi'nde başlayan tartışma ilçe çıkışında silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki grup arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Daha sonra ilçe çıkışında yeniden karşılaşan iki grup, tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın silahlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.