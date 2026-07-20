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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde denize girilmesi yasaklandı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı. Jandarma ekipleri denetim yapacak.

Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle 1 gün denize girilmesi yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
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