Tekirdağ'ın Saray ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle yarın taşımalı eğitim uygulamasına ara verildi. Diğer okullarda ise eğitim faaliyetleri devam edecek.
Taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel