Tekirdağ'ın Saray ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle yarın taşımalı eğitim uygulamasına ara verildi. Diğer okullarda ise eğitim faaliyetleri devam edecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel
