Saray Belediyesi Tarım Birimi 'Saray Fasulyesi' Üretti

Saray Belediyesi tarım birimi, örnek bir zirai çalışmaya imza attı. Tarım birimi çalışanlarından Ziraat Teknikeri Dağlar Pekdemir ve Tarım Birimi Sorumlusu İbrahim Beyaz'ın 4 yıldır üzerinde çalıştığı ' Saray Fasulyesi' ıslah çalışmaları sonuç verdi. 3 yıl önce pembe fasulye ve iri fasulye arasında gen transferi yapılarak elde edilen ' Saray Fasulyesi', üretime hazır hale geldi.

Saray Belediyesi tarım birimi çalışanlarından Ziraat Teknikeri Dağlar Pekdemir ve Birim Sorumlusu İbrahim Beyaz'ın 4 yıldır sürdürdüğü tohum ıslah çalışmaları sonuç verdi.

' Saray Fasulyesi' ıslah çalışmaları hakkında bilgi veren Ziraat Teknikeri Dağlar Pekdemir, "4 yıldır sürdürdüğümüz ıslah çalışmaları sonucu Saray'ımıza ait yeni bir fasulye cinsi ürettik. Fasulye kendine döllek bir tür olduğundan birinci yıl çiçeklerindeki erkek organlar alınarak sadece dişi organ bırakıldı. Çiçek ve tohum rengi hoş görünen pembe fasulye ile iri ve kolay pişen tohum seçilerek gen transferi yapıldı. İkinci yıl elde edilen iri tohumlar tekrar ekilerek, bölgeye uyumlu türle gen transferi yapıldı. Bu yıl üçüncü yıl sezon sonunda istenilen çeşit elde edilmiş olacak. İri tohumlu, kırmızı renkli, kolay pişen ve bölgemizin iklim şartlarına uyumlu sırık fasulye tohumu elde edilecek. Saray Fasulyesi adını verdiğimiz fasulyelerimizin önümüzdeki sezon halkla buluşturmak için tohum üretimi ve bakım çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

SARAY FASULYESİ HALKLA DA BULUŞACAK

İki yıldır ata tohumdan elde ettikleri tohum ve fideleri ücretsiz olarak halkla buluşturduklarını belirten Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, gelecek sezon 'Saray Fasulyesi' tohumlarını da vatandaşlarla buluşturmayı planladıklarını söyledi.