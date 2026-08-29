Kahta'da Kamyonet Kazası: Şehit Babası Hayatını Kaybetti

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde takla atarak şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Şevket Aslan (73), hayatını kaybetti. Aslan'ın, Şehit Uzman Çavuş Recep Aslan'ın babası olduğu öğrenildi.

Kaza, öğleden sonra Kahta'ya 30 kilometre mesafedeki Şahintepe Mezrası Kan Boğazı mevkisinde meydana geldi. Şevket Aslan'ın kontrolünü kaybettiği 02 ADR 545 plakalı kamyonet, şarampole yuvarlandı. İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Şevket Aslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şevket Aslan'ın, Şehit Uzman Çavuş Recep Aslan'ın babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı