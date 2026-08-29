Haberler

Kahta'da Kamyonet Kazası: Şehit Babası Hayatını Kaybetti

Kahta'da Kamyonet Kazası: Şehit Babası Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde takla atarak şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Şevket Aslan (73), hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde takla atarak şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Şevket Aslan (73), hayatını kaybetti. Aslan'ın, Şehit Uzman Çavuş Recep Aslan'ın babası olduğu öğrenildi.

Kaza, öğleden sonra Kahta'ya 30 kilometre mesafedeki Şahintepe Mezrası Kan Boğazı mevkisinde meydana geldi. Şevket Aslan'ın kontrolünü kaybettiği 02 ADR 545 plakalı kamyonet, şarampole yuvarlandı. İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Şevket Aslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şevket Aslan'ın, Şehit Uzman Çavuş Recep Aslan'ın babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı

Süleymancılara yönelik 3'üncü dalga operasyonda karar verildi
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Tolga Akış tutuklandı! Manifest kızlarıyla ilgili iddiayı doğruladı
Japonya'da 33 Yıl Saklanan Güney Koreli Gözaltında

Kardeşinin vizesiyle ülkeye girdi, 33 yıl sonra yakayı ele verdi
Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın

Tarihinin en derin krizini yaşayan otomotiv devinden skandal hamle
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti

Teröristbaşıydı, şimdi hastane ziyareti yapıyor
Zonguldak'ta 'üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi

Kaydırağı ateşe verdiler! Savunmaları daha skandal