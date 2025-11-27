Haberler

Saraçhane Protestolarında Tutuklu Gazeteciler Beraat Etti

Güncelleme:
İstanbul'da Saraçhane protestolarını takip eden 12 sanıklı davada, hakim tüm sanıkların beraatine karar verdi. Gözaltına alınan 8 gazeteci ve 4 avukat hakkındaki 'kanuna aykırı toplantı' suçlamasında savcılık, sanıkların silahsız ve saldırısız katıldığına dair bir tespit olmadığını belirtti.

(İSTANBUL ) Saraçhane protestolarını takip ettikleri için bir gün tutuklu kalıp ardından serbest bırakılan 8 gazetecinin de aralarında olduğu 12 sanıklı davada hakim, savcılığın mütalaasına uyarak tüm sanıkların ayrı ayrı beraatına karar verdi.

19 Mart operasyonun ilk gününde başlayan Saraçhane protestoları sırasında gözaltına alınıp bir gün tutuklu kalan, ardından serbest bırakılan 8 gazeteci ve 4 avukat hakkında, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla dava açılmıştı. Davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 16. Ağır Ceza Mahkeme salonunda görüldü. Duruşmaya gazeteci sanıklar katılmadı.

"Dağılmamakta ısrar edildiğine dair bir tespit bulunmadı"

Bazı sanıkların avukatlarının hazır bulunduğu duruşma, savcılığın esas hakkındaki mütalaasını sunmasıyla başladı. Savcılık, "tüm sanıkların gösterilere katıldığı ancak sanıkların gösterilere katılma amacı dışında gösterilerde şiddet içeren bir eylemde veya şiddeti teşvik edici mahiyette söylemlerde bulunduklarına dair bir tespitin bulunmadığı, tüm sanıkların gösterilere silahsız ve saldırısız bir şekilde katıldıklarının" değerlendirildiğini belirtti.Dağılmamakta ısrar edildiğine dair bir tespitin de bulunmadığı ifadesiyle tüm sanıkların ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesini talep etti.

Karar için verilen aranın ardından ise hakim, tüm sanıkların ayrı ayrı beraatına hükmetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
