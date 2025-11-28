Saraçhane Protestolarına Katılan 87 Sanık Beraat Etti

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, Saraçhane protestolarına katıldıkları gerekçesiyle haklarında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla dava açılan 87 sanığın, savcılık mütalaasına uyarak ayrı ayrı beraatına karar verdi. Aynı mahkeme dün de 8'i gazeteci 12 sanıklı davada beraat kararı vermişti.

Saraçhane protestolarına katıldıkları gerekçesiyle haklarında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan dava açılan 87 kişinin üçüncü duruşması, bugün İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü.

Duruşma savcılığın esas hakkında mütalaasıyla başladı. Savcılık mütalaasında, "Sanıkların gösterilere katılma eylemi dışında gösterilerde şiddet içeren bir eylemde veya şiddeti teşvik edici mahiyette söylemlerde bulunduklarına dair bir tespitin bulunmadığı, bunun dışında sanıkların gösterilere silahtan sayılabilecek bir eşya ile katıldıklarına dair de bir tespit bulunmadığı dolayısıyla tüm sanıkların söz konusu gösterilere silahsız ve saldırısız bir şekilde katıldıklarını" değerlendirdi.

"Sanıkların eylemi, AİHS ve Anayasamızda düzenlenen ifade ve düşünce açıklama özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı kapsamında..."

Ayrıca savcılık, "Sanıkların olay sırasında ilgili kolluk birimleri tarafından zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar ettiklerine dair bir tespit bulunmaması sebebiyle atılı suç bakımından dağılmamakta ısrar unsurunun oluşmadığı ve sanıkların eylemlerinin bu haliyle sadece gösterilere

katılma şeklinde olduğu, AİHS'in 11.maddesi, Anayasamızın 34.madedsi, 2911 Sayılı Kanunun 3.maddesi, Anayasa Mahkemesi'nin 25.03.2015 tarih ve 2013/2394 başvuru numaralı kararı ile Yargıtay'ın atılı suça ilişkin verdiği bir çok kararına göre sanıkların eyleminin AİHS ve Anayasamızda düzenlenen ifade ve düşünce açıklama özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı kapsamında kalan eylemler olduğu" gerekçesiyle tüm sanıkların ayrı ayrı beraatına karar verilmesini talep etti.

Ardından hakim, savcılığın mütalaasına uyarak, tüm sanıkların "yüklenen fiilin sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeni ile" ayrı ayrı beraatına karar verdi.

Aynı mahkemeden iki günde 99 beraat

Dün de aynı mahkemede 8'i gazeteci 12 sanıklı davanın karar duruşması görülmüştü. 19 Mart operasyonun ilk gününde başlayan Saraçhane protestoları sırasında gözaltına alınıp bir gün tutuklu kalan, ardından serbest bırakılan 8 gazeteci ve 4 avukat hakkında, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla dava açılmıştı. Davanın ikinci duruşması dün İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi tüm sanıkların ayrı ayrı beraatına karar vermişti.