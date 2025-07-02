Saraçhane'deki Mitingde Yüzü Maskeli Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen mitingde halkı tehdit eden yüzü maskeli kişi, yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alındı. Şahsın yaşı küçük olduğu ve adli makamlara sevk edileceği bildirildi.
İstanbul'daki Saraçhane Meydanı'nda dün düzenlenen mitingde kaydedilen bir videoda, halkı tehdit ettiği belirlenen yüzü maskeli şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "gereği yapıldı" başlığıyla yapılan açıklamada, 1 Temmuz'da "Saraçhane provokatörleri Müslümanları ölümle tehdit etti." başlıklı paylaşımda yer alan, yüzü maskeli kişinin yaşı küçük İ.Y.U. olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Şahıs, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmış olup, işlemlerinin ardından 3 Temmuz'da adli makamlara sevk edilecektir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel