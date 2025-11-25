Haberler

Sapanca Gölü'nde Tarihi Mozaik Kalıntıları Ortaya Çıktı

Sapanca Gölü'nde Tarihi Mozaik Kalıntıları Ortaya Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sapanca Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle yeniden gün yüzüne çıkan tarihi mozaikli yapı, Sakarya Üniversitesi'nden Dr. Görkem Işık tarafından değerlendirildi. Geç Antik Çağ'a ait bir şapel veya kilise olduğu düşünülüyor.

SAPANCA Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle yeniden görünür hale gelen mozaikli tarihi yapıya ilişkin değerlendirme yapan Sakarya Üniversitesi'nden Doktor Görkem Işık, küçük bir şapel veya kilise olabileceğini belirterek, "Geç Antik Çağ dediğimiz 4'üncü ile 6'ncı yüzyıl arasına tarihlendirebiliriz. Hem mozaiklerin yapım tekniği hem de süsleme özellikleri bu dönemi işaret ediyor" dedi.

Kentte su seviyesinin düşmesiyle, Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nde yeniden gün yüzüne çıkan ve üzerinde mozaikler bulunan tarihi yapı ile ilgili belirsizlik sürerken, Sakarya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Görkem Işık değerlendirmelerde bulundu. Işık, kalıntının büyük olasılıkla Geç Antik Çağ'a (4-6'ncı yüzyıl) ait dini nitelikli bir şapel veya küçük bir kilise olduğunu söyledi. Gölde su çekilmesiyle önce taş temellerin, ardından bir bölümünde mozaiklerin ortaya çıktığını belirten Işık, mozaiklerin yapım tekniğinin tarihlendirme açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Geç Antik Çağ dediğimiz 4'üncü ile 6'ncı yüzyıl arasına tarihlendirebiliriz. Hem mozaiklerin yapım tekniği hem de süsleme özellikleri bu dönemi işaret ediyor" dedi.

İZNİK GÖLÜ'NDEKİ BAZİLİKA İLE BENZERLİK GÖRÜLÜYOR

Yapının dini nitelikli olduğunun güçlü olasılık olduğunu söyleyen Işık, göl kıyısındaki konumuyla da İznik Gölü'nde ortaya çıkarılan bazilika ile benzerlik gösterdiğini kaydetti. Kalıntının neden bugün su altında kalan bir noktada inşa edildiğiyle ilgili de konuşan Işık, su seviyesinin tarihsel süreçte değiştiğini hatırlatarak, "Bu yapıların inşa edildiği dönemlerde Sapanca Gölü'nün su seviyesi daha gerideydi. Yapıyı kıyıya yakın bir noktaya yaptılar ve orada kalacağını düşündüler. Zamanla su yükseldi ve yapı su altında kaldı. Bu doğal bir süreç" dedi.

Yerel halkın geçmişte de benzer çekilmeler yaşandığını hatırlattığını aktaran Işık, su seviyesindeki dönemsel değişimin olağan olduğunu ifade etti.

ANA MEKAN MOZAİKLİ BÖLÜM

Adacık üzerinde yalnızca bir odada mozaik bulunmasına ilişkin de Işık, mozaikli alanın ana ibadet bölümü olabileceğini belirterek, "Tek başına konut olma ihtimali düşük. Büyük olasılıkla küçük bir şapel, manastır parçası ya da küçük boyutlu bir kilise. Mozaikli kısım ana mekan, çevredeki odacıklar ise yan mekanlar olmalı" diye konuştu.

Yapının yakınlardaki Bizans dönemine ait diğer yerleşimlerle, özellikle Kurtköy'deki Bizans kalesiyle bağlantılı olabileceğini de dile getirdi. Kalıntının kent için önemine de değinen Işık, "Sakarya, büyük merkezlere yakınlığı nedeniyle tarih boyunca çok büyük yerleşimlere sahne olmadı. Bu yüzden var olan az sayıdaki kültürel mirasın korunması ve turizme kazandırılması çok değerli. Bu yapıyı da bu bakışla değerlendirmek gerekir" dedi.

KAZILARA YAĞIŞ ENGELİ

Adacıkta başlatılan kurtarma kazılarının durmasıyla ilgili de Işık, çalışmalara mevsimsel nedenlerle ara verildiğini belirterek, "Sonbahardayız, zemin çok ıslak. Yağmur yağdığında çalışmak imkansız hale geliyor. Bu teknik bir ara. Bahar veya yaz aylarında su seviyesi elverişli olursa kazılara devam edilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKübra Pelin:

Doğru bir planınız olmadan zor kazandığınız parayı riske atmayın. Körü körüne işlem yapmaya çalışırken önemli miktarda para kaybettim, ancak Bay NelsonFY'den uzman tavsiyesi aldığımdan beri portföyüm fırladı! 457.000 doların üzerinde kâr elde ettim ve Telegram'da "Nildatrading" adresinden kişiselleştirilmiş rehberlik için bana ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.