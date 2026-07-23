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Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı

Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı
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Sakarya'da Sapanca Gölü'nde SUP board ve botlarla açılan 35 kişi, fırtınaya yakalanarak mahsur kaldı. AFAD ekipleri tarafından yaklaşık 2,5 saat süren çalışmayla kurtarılan grup sağlıklı bir şekilde kıyıya ulaştırıldı.

SAKARYA'da Sapanca Gölü'nün çeşitli noktalardan SUP board ve botlarla açıldıktan sonra fırtınaya yakalanıp, mahsur kalan 35 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sakarya'da dün saat 20.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Sapanca Gölü'nde çok sayıda SUP board ve bottaki kişilerin, olumsuz hava koşulları nedeniyle gölün çeşitli noktalarına sürüklenerek mahsur kaldığı yönünde ihbar ulaştı. İhbarın ardından bölgeye 6 personel, 2 bot ve 2 araçtan oluşan AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan toplam 35 kişi, AFAD tarafından kıyıya ulaştırıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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