Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi Azaldı, Vatandaşlar Mangal Yapıyor

Güncelleme:
Sakarya'da bulunan Sapanca Gölü'nde kuraklık nedeniyle su seviyesi gözle görülür şekilde azalırken, bir vatandaş suların çekildiği alanda mangal yapan kişileri görüntüledi.

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nde, kuraklık nedeniyle su seviyesi gözle görülür şekilde azaldı. Gölün Arifiye ilçesi kıyılarında bir vatandaş, suyun çekildiği alanda yürüyenleri ve mangal yapanları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüleri kaydeden vatandaş, "Size son durumu şöyle anlatayım. Buralar hep gölün üstündeydi. Suyun olduğu yerde insanlar mangal yapıyor şu an. Son durum bu" diye konuştu.

Haber: Serhat YILMAZ/ARİFİYE(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
