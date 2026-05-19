Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik dev Türk bayrağı açıldı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Sapanca Gölü'nde 1923 metrekare büyüklüğündeki dev Türk bayrağı açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sebebiyle, 'Dünyanın tatlı suda açılmış en büyük bayrağı' olduğu belirtilen 1923 metrekarelik dev Türk bayrağı, Sapanca Gölü'nde açıldı. Serdivan Kano ve Kürek Tesisleri kıyısında marşlarla suya indirilen Türk bayrağı, Türkiye'nin birçok noktasından gelen yaklaşık 100 dalgıç tarafından gölde açıldı. Özel kumaştan üretilen yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki bayrak, 15 dakika boyunca suda açık halde kaldı. Dalgıçlara, kano ve kürek sporcuları da eşlik etti. Kıyıda bayrağın açılmasını izleyenler, cep telefonlarıyla da o anları görüntüleyip, alkışlarla destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı